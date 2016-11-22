Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan hükümete mutabakat önerisi
  2. 3 ayaklı müzakere

AB’ye sert tepki

AB’ye sert tepki
Yargıtay Başkanlığı, AB'nin 9 Kasım'da yayınladığı "Türkiye İlerleme Raporu"na yazılı açıklamayla cevap verdi. Yargıtay, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ'yü "terör örgütü" yerine "Gülen hareketi" olarak nitelendiren Avrupa Birliği'ne, "Bu nitelendirme Avrupa değerleri ile de bağdaşmaz, mesele bu kadar açıkken terör örgütü olduğunun kabul edilmemesi üzüntü verici" dedi.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar