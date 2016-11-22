AB’ye sert tepki

Yargıtay Başkanlığı, AB'nin 9 Kasım'da yayınladığı "Türkiye İlerleme Raporu"na yazılı açıklamayla cevap verdi. Yargıtay, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ'yü "terör örgütü" yerine "Gülen hareketi" olarak nitelendiren Avrupa Birliği'ne, "Bu nitelendirme Avrupa değerleri ile de bağdaşmaz, mesele bu kadar açıkken terör örgütü olduğunun kabul edilmemesi üzüntü verici" dedi.