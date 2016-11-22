ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Avrupa Seyahat Uyarısı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Avrupa genelinde özellikle yaklaşan Noel ve yılbaşı tatillerinde muhtemel terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının festivaller, etkinlikler, açık alandaki pazarlar, restoranlar, toplu taşıma araçları, turistik alanlar ve ibadet yerlerinde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Bu uyarının 20 Şubat 2017'de sona ereceği bildirilen açıklamada, güvenilir bilgilerin, terör örgütü DEAŞ, El Kaide ve yandaşlarının söz konusu tatil döneminde Avrupa'da saldırılar planlamaya odaklandığını gösterdiği ifade edildi.
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