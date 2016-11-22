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'den Avrupa'ya seyahat

nın sında, Amerikan vatandaşlarının olaylarına karşı özellikle toplu alanlarda dikkatli olmaları istendi

ABDden Avrupaya seyahat uyarısı
, vatandaşlarını Avrupa'da saldırıları ihtimaline karşı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Avrupa Seyahat sı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Avrupa genelinde özellikle yaklaşan Noel ve yılbaşı tatillerinde muhtemel terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının festivaller, etkinlikler, açık alandaki pazarlar, restoranlar, toplu taşıma araçları, turistik alanlar ve ibadet yerlerinde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bu uyarının 20 Şubat 2017'de sona ereceği bildirilen açıklamada, güvenilir bilgilerin, terör örgütü DEAŞ, El Kaide ve yandaşlarının söz konusu tatil döneminde Avrupa'da saldırılar planlamaya odaklandığını gösterdiği ifade edildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 06:42
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