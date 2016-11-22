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3 bin 800 - alınacak

, 24 Aralık'ta düzenlenecek sınavla 3 bin 800 yeni ve alınacağını açıkladı.

Bakan açıkladı: Binlerce kişi alınacak
Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın TBMM Plan ve BütçeKomisyonu'ndaki sunumunda "24 Aralık'taki sınavla 3,800 yeni ve alınacak" dedi.

Bozdağ, "HSYK'nın yaptığı yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hukuk devletini korumaktır; FETÖ'nün Türk yargısını rehin almasını önlemektir" diye konuştu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 11:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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adalet adalet

cübbeyi giyince FİRAVUNLAŞMAYACAK hakim savcı alın emi. bir de ögrencilik zamanlarında aç kaldıkları günleri unutmayan TANRILAŞMAYAN-FİRAVUNLAŞMAYAN hakim savcı alın emi kardeşim. son verdiğiniz 1050 tl zammıda geri alın hak etmiyor bu savcı ve hakimler

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cevapla 22.11.2016 14:34
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