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3 ayaklı müzakere

3 ayaklı müzakere
Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında gelmesi beklenen başkanlık sistemi ile ilgili müzakerelerin yapılmasına dün başlandı. AK Parti'den Genel Sekreter Abdülhamit Gül ile 'den Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak bir araya geldi. Görüşmelerin ilk ayağı olan yönetim sistemi ile ilgili müzakere yapılacak. Bu görüşmede başkanın yetkileri, sorumluluğu, parlamentonun yapısını içeren düzenlemeler ile ilgili her iki parti uzlaşı arayacak. İkinci aşama yeni sistemin ne zaman uygulanacağı konusunda olacak. 3. aşamada ise seçim kanunu ve baraj detaylandırılacak.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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