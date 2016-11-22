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18 kiloluk kuş!

18 kiloluk kuş!
Dünyanın uçabilen en ağır kuş türü olan ve Türkiye'de de nadiren görülen bir toy kuşu, Tunceli'de yaralı halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez sevimli hayvanın tedavi edildiğini belirterek "İlk kez toy kuşuyla karşılaşıyoruz. Kayıt altına aldık" dedi. 18 kiloluk toy kuşunun nesli tükenmekte olan türler arasında yer aldığı belirtildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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