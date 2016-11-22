175 dernek ve 18 vakıf yeniden açıldı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılan 550 dernekten 375'i kapatıldı. 175 dernek ve 18 vakfın ise faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 677 sayılı KHK'da, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan dernek ve vakıflara ilişkin kararlar da yer aldı.

18 VAKIF YENİDEN AÇILDI

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Ankara Hami̇yet ve İrfan Vakfı, Di̇lovası Sanayi̇ci̇leri̇ Vakfı, Dünya Eği̇ti̇m Vakfı, Gaye Eği̇ti̇m Sağlık Spor ve Çevre Vakfı, Gedi̇z Eği̇ti̇m ve Kültür Vakfı, Güveni̇li̇r Gıdalar Vakfı, Iğdır Kültür Eği̇ti̇m Çevre ve Sağlık Vakfı, Isparta Hayırlar Eği̇ti̇m Sağlık Kültür ve Yardım Vakfı, Kafkas İli̇m ve Eği̇ti̇m Vakfı, Kayseri̇ Yüksek Öğreni̇m ve Yardım Vakfı, Mani̇sa Yüksek Tahsi̇l Öğrenci̇ Yurdu Vakfı, Mardi̇n Hi̇dayet İli̇m ve Kültür Vakfı, Mersi̇n Sağlık Eği̇ti̇m Kültür ve Hi̇zmet Vakfı, Mi̇lli̇ Kültür ve Ahlaka Hi̇zmet Vakfı, Okyanus Eği̇ti̇m Vakfı, Serhat Kültür Eği̇ti̇m Vakfı, Si̇mav Fati̇h Vakfı, Türki̇ye Çi̇n Dostluk Vakfı yeninden açıldı.

175 DERNEK FAALİYETİNE DEVAM EDECEK

677 sayılı KHK ile OHAL kapsamında daha önce hakkında kapatma işlemi yapılan 175 derneğin faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Yeniden açılan dernekler arasında Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Türk Romen Dostluk Derneği, Mobbing İle Mücadele Derneği, Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu da bulunuyor.

Hakkında işlem yapılan 550 dernekten 375'i ise kapatıldı.



İşte o dernek ve vakıflar:

