Yürümek istiyorum

Manisa'da yaşayan ve doğuştan bacakları ile ellerinin bir kısmı olmayan Tuba Köroğlu, yardımseverlere seslendi. Bir kez bile olsa ayakta durmak istediğini belirten Köroğlu, şunları söyledi: "Tedavi olmayı çok istiyorum. Bir kez olsun yürüyebilmek, ayakta durmak istiyorum. Demir parçası da olabilir. Yeter ki beni ayakta tutsun. Herkes başka hayaller kurar. Ben sadece yürümenin hayalini kuruyorum. Bunun için destek bekliyorum."