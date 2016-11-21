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Uçurum gibi çek!

Uçurum gibi çek!
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi fotoğraf çekmek isteyenlerin akınına uğruyor. Normalde alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor. Gülek Kalesi, konumu itibarıyla 'Toroslar'ın damı' olarak adlandırılıyor.
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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