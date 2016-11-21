Terbiyesiz-ahlaksız-yalancı

Genelkurkmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 62. Genel Kurulu'na katıldı. Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin sunumunun ardından delegelerin sorularını yanıtladı. Provakatif sorulara soğukkanlı ycevaplar veren Akar, Ermeni vekil Koryun Nahapetyan'ın "Türk askeri Suriye'den ne zaman çekilecek" sorusu karşısında ise patladı: "Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne müdahale ettiğimiz şeklindeki bir yorum, ya cahillik ya art niyettir. Bu anlaşılmaz bir şey.Mutlaka sayın milletvekilininbugün hemen telefonla kendiaskeri makamlarıyla konuşup,orada ne olup bittiğiniöğrenmesi lazım. Cünkü bu sorusu cahilliktir. Halep'le ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben istifa ederim. Bu terbiyesizliktir, iftiradır, yalandır, ahlaksızlıktır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.