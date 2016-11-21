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Terbiyesiz-ahlaksız-yalancı

Terbiyesiz-ahlaksız-yalancı
Genelkurkmay Bakanı Orgeneral , NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 62. Genel Kurulu'na katıldı. Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin sunumunun ardından delegelerin sorularını yanıtladı. Provakatif sorulara soğukkanlı ycevaplar veren Akar, Ermeni vekil Koryun Nahapetyan'ın "Türk askeri Suriye'den ne zaman çekilecek" sorusu karşısında ise patladı: "Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne müdahale ettiğimiz şeklindeki bir yorum, ya cahillik ya art niyettir. Bu anlaşılmaz bir şey. Mutlaka sayın milletvekilinin bugün hemen telefonla kendi askeri makamlarıyla konuşup, orada ne olup bittiğini öğrenmesi lazım. Cünkü bu sorusu cahilliktir. Halep'le ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben istifa ederim. Bu terbiyesizliktir, iftiradır, yalandır, ahlaksızlıktır."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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