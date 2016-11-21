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Subay ve astsubay alımı ilanına rekor başvuru

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış kaynaktan subay ve astsubay alım ilanına 4 günde yaklaşık 55 bin başvuru geldi.

Subay ve astsubay alımı ilanına rekor başvuru

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () dış kaynaktan subay ve astsubay alım ilanına 4 günde yaklaşık 55 bin başvuru yapıldı. Bordo bereli ilanına başvuranların sayısı 20 günde 26 bin 520'ye ulaştı.

TSK'nın, Twitter'daki resmi sosyal medya hesabından başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 17 Kasım'da çıkılan dış kaynaktan subay ve astsubay alımı ilanına 4 günde 54 bin 957 aday başvurdu. Bu başvuruların 13 bin 215'i subaylık, 41 bin 742'si astsubaylık için yapıldı. TSK'nın ilanında toplam bin 122 subay ve 3 bin 47 astsubay alınacağı duyurulmuştu.

Öte yandan 200'ü subay, 500'ü astsubay olmak üzere "Özel Kuvvetler"e alınacak 700 personel için 1 Kasım'dan bu yana geçen 20 günlük sürede 26 bin 520 kişi başvurdu. Bu başvurunun süresi 30 Kasım'da sona erecek.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 14:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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&#246;zer özer

YAŞ GEÇMESEYDİ BAŞVURURDUM TÜRK OLMAK BAŞKA BİRŞEY

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 16:34
ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

Fetocu alçaklar ordudan atılırken ordu zayıflayacakmış alsana müracat

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.11.2016 16:18
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