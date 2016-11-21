Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, tüm muhalif grupları silah yoluyla tehdit ederek susturduğu kuzeydoğudaki Haseke ilinde, ilkokul çocuklarını katı bir ideolojik eğitimden geçiriyor.

AA muhabirinin Haseke'de, güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen öğretmenler ve görevden alınan okul yetkililerinden edindiği bilgilere göre, örgüt şu ana kadar ilkokullarda rejim döneminde görev yapan öğretmenlerin büyük bölümünü işten uzaklaştırdı.

Örgüt, yaklaşık 7 bin sempatizanını, kendi müfredat ve ders kitaplarına göre yaz döneminde 3 aylık eğitimden geçirerek bu kimselerin yerine yerleştirdi.

İSLAM İÇİN SOĞUK, ZERDÜŞTLÜK İÇİN ÖVGÜLÜ MESAJLAR

PYD/PKK kontrolünde olan ve altıncı sınıfa kadar eğitim verilen ilkokullarda din dersi verilmiyor.

Örgüt, küçük çocuklara etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyete karşı önyargılı bir bilinç aşılıyor.

İlkokul 4. sınıflara okutulan Toplum Bilimleri kitabında, "İslamiyetin mevcut durumunun yoldan saptığı" savunularak, tamamına yakını Müslüman olan çocuklara güvensizlik aşılanıyor.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed hakkında kitapta şu ifadelere yer veriliyor:

"Muhammed döneminde İslam doğru yoldaydı. İslam tek tanrıcı bir dindir ve kelime anlamıyla 'barış' anlamına gelir. Ama Muhammed'den sonra İslamiyet kötüye kullanıldı. Birtakım insanlar tarafından savunduğu barış ve eşitliğin dışına çıkartılmaya başlanıp, çatışma ve öldürme öğretisi haline getirilmiştir."

Kitabın Zerdüştlük hakkındaki tanıtımında ise "Bütün olgular hakkında iyilik-kötülük değerlendirmesi yaptı. İyiliği teşvik kötülükten sakındırmayı teşvik etti. Bu yüzden Zerdeştin görüş ve inancı çok etkili oldu." ifadelerine yer verilerek yönlendirme yapılıyor.

Kitabın bir diğer bölümünde ise Kürtlerin İslamiyetin yayılmasından zarar gördüğü şöyle anlatılıyor:

"İşgalci Müslüman Arap öncüleri Kürdistan'a ulaştığında o dönemde Kürtler bağımsızdı. Bağımsız Kürt mirlikleri vardı. Kürt milli kültürü ve Zerdüşt inancı yaygındı. ...İlk olarak Halife Osman döneminde bir ordu Kürdistan'a saldırdı. Kürtler direndi ama savaşı kaybettiler ve Müslüman oldular."

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ÖRGÜT ELEBAŞI "BAŞÖĞRETMEN" YAPILDI

Örgütün tehditlerinden çekindiği için isminin belirtilmesini istemeyen bir Kürt öğretmen, çocuklara PKK elebaşının lider olarak belletildiğini anlattı. Öğretmen şunları söyledi:

"Çocuklarımıza her sabah derse başlamadan, 'Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz', 'Yaşasın PYD mücadelesi' sloganları attırılıyor. Bu yavruların aklına, 'Başöğretmen Öcalan' sloganı' işleniyor; her şenlikte ellerine bunun pankartı tutuşturuluyor."

Diğer taraftan, okullarda zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

ÇOCUKLARA ÖRGÜT ÜNİFORMASI

PYD/PKK'nın okuttuğu Toplumsal Bilimler kitabının kapağında ve 6. sınıflara okutulan Kürt Dili kitabının 27 ve 38. sayfalarında, PKK üniforması olarak bilinen giysilerle görünen çocuk fotoğrafları yer alıyor. Böylece çocuklara, henüz hayata başlarken militarizm aşılanıyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.

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AZINLIK OKULLARI YASAK

Çocuklarını örgüt propagandasından kaçırmak isteyen veliler ise Ermeni ve diğer Hristiyan azınlıkların okullarına yönelmeye çalışıyor. Ancak örgüt, velileri ve bu okulların yöneticilerini tehdit ederek engelliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir veli, bu durumu şöyle anlattı:

"Azınlık okulları çocuklarımızı almak istemiyor. Çünkü örgüt anında devreye giriyor. Onları da bizi de cezalandırmakla tehdit ediyor. Hatta ilk başta bu okullara başlayan bazı çocukları getirip götüren servis şoförlerine para cezası kesti, hapse atmakla tehdit etti. Yani alternatif kalmadı. Herkes çocuklarını örgüt okullarını göndermeye zorlanıyor."

PKK/PYD, 9 Ekim'de de Kamışlı'daki Özel Ümit ve Barış Okulu, 10 Ekim'de Özel Fırat Koleji, 24 Ekim'de de Deyrik beldesindeki Özel Ermeni Okulu'na baskın düzenlemişti. Terör örgütü, gözdağı verdiği okul yöneticilerini Kürt öğrencileri almaları halinde okullarını kapatmakla tehdit etmişti.

Son olarak, örgüt dün, Haseke iline bağlı Kamışlı'da, farklı bir eğitim müfredatı uygulamaya devam eden Manahil Elbir ortaöğrenim okulunu kapatarak yaklaşık 2 bin çocuğu okulsuz bırakmıştı.

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ABD HELİKOPTERLERİYLE 1 MİLYON KİTAP

PYD/PKK'nın okullara dayattığı kitapları temin etmesine, örgütün bölgede büyümesine askeri ve lojistik imkanlarla güçlü destek veren ABD yardımcı oldu.

Türkiye-Suriye-Irak sınırı üçgenindeki Haseke ilinin kuzeydoğusunda bulunan Rümeylan ilçesine, geçen salı ABD ordusu helikopterleriyle büyük miktarlarda kargo getirildi.

AA'nın farklı yerel kaynaklara doğrulattığı bilgiye göre, kargolardan Irak'ta bastırılmış yaklaşık 1 milyon adet ilkokul ders kitabı çıktı.

Yerel kaynaklar, örgütün Haseke'deki ortaokul ve liseleri dönüştürmek için de yoğun hazırlık içinde olduğunu bildirdi.