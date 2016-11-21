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Poyraz ‘ışık’ oldu

Mavi ışık hastası Poyraz Ergün, sağlığına kavuştu. Minik savaşçıya hediye edilen cihaz ise aynı hastalıkla mücadele eden Hatice Kübra’ya umut oldu...

Poyraz ‘ışık’ oldu
Antalyalı minik Poyraz'ı tüm Türkiye, mavi ışık diye bilinen hastalığıyla tanıdı. Günde 12 saat ışık tedavisi görmek zorunda olan Poyraz Ergün'ün tedavisi bir süre sonra aksamaya başladı. Küçük Poyraz'ın durumunun ortaya çıkmasıyla bir medikal firması konuya el atmış. Hediye ettiği cihaz sayesinde Poyraz evde tedavi görmeye başlamıştı. Poyraz, geçtiğimiz Eylül ayında babasından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmuştu. Şu an 2 yaşına giren Poyraz, kendisi gibi mavi ışık hastası olan 4 yaşındaki Hatice Kübra Tanrıverdi'ye şifa oldu! Poyraz'ın ailesi, oğullarına hediye edilen cihazı Konya'da yaşayan Hatice'ye bağışladı. Poyraz'a umut olan cihaz şimdilerde ise Hatice'ye ışık vermeye başladı. Oğlunu verdiği karaciğerle hayata bağlayan Servet Ergün, şunları söyledi: "Hatice'nin ihtiyacı olduğunu öğrenince cihazı ona gönderdik. Poyraz'ın mavi ışığı şimdi Hatice'nin odasını aydınlatıyor. Mavi rengi artık biz unutmayı istiyoruz. İnşallah Hatice kızımızı da bembeyaz ışıklar içinde görürüz. Eskiden Poyraz'la dışarı çıkamazdık. Şimdi dilediğimiz yerde istediğimiz kadar kalabiliyoruz. Çok mutlu ve huzurlu bir aileyiz."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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