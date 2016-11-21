Yol Durumu
  1. Kawczynski: Darbe girişiminin ardında FETÖ var

'ya darbe üstüne darbe!

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 'ta 8 terörist etkisiz hale getirilirken 'te de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

PKKya darbe üstüne darbe!
Türk Silahlı Kuvvetleri (), Uludere kırsalına yapılan topçu atışları sonucunda 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "21 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Şırnak Uludere kırsalına topçu atışları icra edilmiştir. Yapılan topçu atışları sonucu sekiz bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme faaliyetlerine ve tespit edilen dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edilmektedir" denildi.

SİİRT'TE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
'te, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü /KCK'ya yönelik Baykan ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta iki uzun namlulu silah, bir tabanca, dört şarjör, 50 fişek, ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: , , ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 18:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar