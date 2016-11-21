Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ), Şırnak Uludere kırsalına yapılan topçu atışları sonucunda 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, "21 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Şırnak Uludere kırsalına topçu atışları icra edilmiştir. Yapılan topçu atışları sonucu sekiz bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme faaliyetlerine ve tespit edilen dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edilmektedir" denildi. Siirt 'te, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Baykan ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta iki uzun namlulu silah, bir tabanca, dört şarjör, 50 fişek, ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.