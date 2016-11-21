Bölücü terör örgütü PKK mensubu "Andok" kod adlı Kadir Gümüş, Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı sonrası yakalanmasının ardından savcıya verdiği ifadesinde, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyesi iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi nüfusa kayıtlı olan Gümüş, savcılık ifadesinde, örgütün dağ kadrosuna nasıl katıldığını ve ardından katıldığı eylemleri anlattı. 2006 yılında Diyarbakır'dan İstanbul'a, ardından da kaçak yollara Fransa'ya gittiğini ifade eden Gümüş, 2008 sonbaharında terör örgütünün dağ kadrosuna katılarak Kandil bölgesine geçtiğini belirtti.

Ana kampta yaklaşık bir ay eğitim gördükten sonra aynı bölgede "Ganireş" grubuna "savaşçı" olarak görevlendirildiğini aktaran Gümüş, iki yıl boyunca erzak taşıdığını ve nöbet tuttuğunu, ardından Haftanin kampına "savaşçı" olarak geçtiğini söyledi.

Gümüş, Gare kampına katılarak silah eğitimi aldığını, 2014 yılı Nisan ayında Türkiye'ye geçtiğini, çeşitli eylemlerde bulunduğunu ve Erzurum'un Tekman ilçesinden sorumlu tutulduğunu anlattı.

Kadir Gümüş, ifadesinde HÜDA PAR üyesi Fethi Yalçın'ı örgütün eylemlere başlamasının yıl dönümünde gösteri yapan HDP'lilerle kavga ettiği için öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetleri işlediği sırada Karlıova sorumlusu olduğunu aktaran Gümüş, şöyle devam etti:

"Varto ilçesinde tefecilik yapan şahıslardan el koyduğumuz 53 plakalı beyaz arabaya binerek Kale Mahallesine geldik, evin keşfini yaptık. Evde olup olmadığını bilmediğimiz için ve eşi ile çocukları zarar görmesin diye eylemi gece yapmama kararı aldık. Olay günü Fethi'nin evine gittik ve yarım saat kadar bekledik. Fethi evden çıkıp ticari taksiye binerek Karlıova istikametine gitmeye başladı. Biz de onu takip ettik. Bir süre sonra Fethi bizim onu takip ettiğimizi anladı. Aracı durdurarak bir eve girdi. Biz 200-300 metre kadar evin yukarısına gittik. Fethi evden çıkıp yolun kenarına geldi. Fethi'nin bulunduğu taraf bana ters düştüğü için yolcu koltuğunda oturan Şerzan'a tabancayı verdim. Doğrudan Fethi'yi gözeterek 5-6 el ateş etti ve Fethi yere düştü."

Gümüş, 9 Ekim 2014'te adını "Rodi" olarak bildiği HÜDA PAR'a mensup Cengiz Tiryaki'yi Karlıova ilçesine bağlı Alpiran köyünde evini basarak öldürdüğünü de itiraf etti. Cengiz Tiryaki'yi HÜDA PAR'dan vazgeçmesi için uyardıklarını, ancak olumsuz cevap alınca kendisini öldürmeye karar verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rodi'nin kardeşi HDP'nin Karlıova ilçe teşkilatında yöneticiydi. Daha önce arkadaşlarımız HÜDA PAR'dan vazgeçmesi için uyarmıştı, kendisi vazgeçmedi. Olay günü bu nedenle tekrar konuşmak için gittik. Evin kapısını çaldık, dışarı çağırdık. Rodi kapıyı açmadan bizi uyardı, gelmeyeceğini söyledi. Yanında eşi ile annesi vardı. Elinde kalaşnikof olduğunu gördüm. 2 saat boyunca kapısının önünde bekledik. Amacımız evinin önünde öldürmek değildi ancak çok direndi, gelmek istemedi. Bize, 'Ne yaparsanız yapın, partimden istifa etmeyeceğim' dedi.... Yanımda getirdiğim M16 marka tüfek ile göğsüne bir el öldürmek maksatlı ateş ettim. Mermi isabet etti ve yere düştü."

"3 SAĞLIK PERSONELİNİ KAÇIRDIM"

Gümüş, verdiği ifadesinde birçok eyleme katıldığını da itiraf etti. İşlediği cinayetler ve katıldığı eylemler nedeniyle pişman olmadığını belirten Gümüş, katıldığı diğer eylemleri şöyle sıraladı:

"HÜDA PAR'a mensup Fethi ile Rodi'yi öldürdüm. Karlıova yolu üzerinde kepçenin yakılması, Bulanık bölgesinde bir asker ve teknisyeni tutuklama ve Erentepe karakoluna taciz eylemini gerçekleştirdim. Çukuryayla Mahallesi'nde 112 Acil Servise ait ambulansı ve 3 sağlık personelini kaçırdık. Kırıkhan Karakol Komutanlığı ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıyı gerçekleştirdik. Hamit Aydoğdu, yol yapım şantiyesine ait 17 iş makinesinin yakılması ve 1 aracın gasbedilmesi olayını gerçekleştirdik. Işıklar Mahallesi'nde askeri araca yönelik el yapımı patlayıcı madde ile tuzaklama eylemini gerçekleştirdik. Bazı bölgelerde baz istasyonlarının yakılmasında rol aldım ve talimat verdim. Karlıova-Erzurum karayolunun 22. kilometresinde yol kesme, araç yakma, olay mahallinden kaçan bir araca ateş etme olayını gerçekleştirdik."