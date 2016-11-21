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Özel dehşet!

Yoldan karşıya geçmeye çalışan Fatih’e özel halk ü çarptı. Genç feci şekilde can verdi

Özel dehşet!
Korkunç kaza dün İstanbul Eyüp'te yaşandı. Hayrettin Aksigül'ün kullandığı halk ü caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatih Furkan Çağlayan'a çarptı. Çağlayan, otobüsün altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çeltik Durağı önünde durabilen aracın altında sıkışan genç için çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaralıya müdahale etti. Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüsün altından çıkartılan ceset, ambulansa kondu.

'HİÇ GÖRMEDİM'
Cenaze Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüs şoförü Aksigül gözaltına alındı. Aksigül, "Önümde bir kamyon vardı. Kamyon sola atınca, benim aracın altından ses gelmeye başladı. Hiç görmedim yani. Sonra durdum" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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