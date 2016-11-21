Özel dehşet!

Korkunç kaza dün İstanbul Eyüp'te yaşandı. Hayrettin Aksigül'ün kullandığı halk otobüsü caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan FatihFurkan Çağlayan'a çarptı. Çağlayan, otobüsün altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çeltik Durağı önünde durabilen aracın altında sıkışan genç için çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinegiden ekipler, yaralıyamüdahale etti. Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüsün altından çıkartılan ceset, ambulansa kondu.
'HİÇ GÖRMEDİM'
Cenaze Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüs şoförü Aksigül gözaltına alındı. Aksigül, "Önümdebir kamyon vardı. Kamyonsola atınca, benim aracınaltından ses gelmeyebaşladı. Hiç görmedimyani. Sonra durdum" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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