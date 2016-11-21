Özcani yakalandı

İstanbul'da yaşayan Ferda Özcan, 2015 yılının Temmuz ayında bir akrabasının düğününe katılmak için ailesi ile birlikte Ordu'ya gitti. Düğünden bir gün öncebabası Cihan Özcan ileamcası Mehmet Özcan, fındıkbahçesinin yer aldığı biraraziden dolayı anlaşmazlıkyaşadı. Tartışmanın ardından Cihan Özcan aracına bindi. Bu sırada Mehmet Özcanpompalı tüfeği ile araca ateşaçtı. Tüfekten çıkan kurşunlar arabada bulunan Cihan Özcan, Türkan Özcan, Ayşe Ahlat ve Ferda Özcan'ı yaraladı.
GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Akrabalarının üzerine kurşun yağdıran Mehmet Özcan, paniğe kapıldı. Durumu anlamaya çalışan 84 yaşındaki babası Dursun Özcan'ı da vurarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Aile fertleri ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan FerdaÖzcan, yüzüne isabet edenkurşun sonucu sol gözünükaybetti.
İHBAR ELE VERDİ
Jandarma ekipleri geçen yıl Temmuz ayından bu yana firari olan cinayet zanlısı amca Mehmet Özcan hakkında bir ihbar aldı. Zanlının Ordu Fatsa'da bir evde kaldığını öğrenen ekipler operasyon düzenledi. Zanlı Mehmet Özcan verilen adreste kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Amcasının yakalandığı haberini alan Ferda Özcan "Fiziksel ve psikolojik olarak çok şey kaybettim. Benim hiçbir suçum yokken bu hale geldim. Umarım hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.
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