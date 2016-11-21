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Özcani yakalandı

Mehmet Özcan arazi yüzünden tartıştığı ağabeyine ve yeğeni Ferda’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Genç kız sol gözünü kaybetti. Olay sonrası kaçan cani amca tam 1 yıl sonra Fatsa’da bir evde yakalandı...

Özcani yakalandı
İstanbul'da yaşayan Ferda Özcan, 2015 yılının Temmuz ayında bir akrabasının düğününe katılmak için ailesi ile birlikte Ordu'ya gitti. Düğünden bir gün önce babası Cihan Özcan ile amcası Mehmet Özcan, fındık bahçesinin yer aldığı bir araziden dolayı anlaşmazlık yaşadı. Tartışmanın ardından Cihan Özcan aracına bindi. Bu sırada Mehmet Özcan pompalı tüfeği ile araca ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlar arabada bulunan Cihan Özcan, Türkan Özcan, Ayşe Ahlat ve 'ı yaraladı.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Akrabalarının üzerine kurşun yağdıran Mehmet Özcan, paniğe kapıldı. Durumu anlamaya çalışan 84 yaşındaki babası Dursun Özcan'ı da vurarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Aile fertleri ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ferda Özcan, yüzüne isabet eden kurşun sonucu sol gözünü kaybetti.

İHBAR ELE VERDİ
Jandarma ekipleri geçen yıl Temmuz ayından bu yana firari olan cinayet zanlısı amca Mehmet Özcan hakkında bir ihbar aldı. Zanlının Ordu Fatsa'da bir evde kaldığını öğrenen ekipler operasyon düzenledi. Zanlı Mehmet Özcan verilen adreste kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Amcasının yakalandığı haberini alan Ferda Özcan "Fiziksel ve psikolojik olarak çok şey kaybettim. Benim hiçbir suçum yokken bu hale geldim. Umarım hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.

Ahmet ALTINDİŞ
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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