Nineleri kanser ayırdı

Ordulu nineler Emriye, Hacer ve Hayriye Sarı, Türkiye'nin en yaşlı üçüzleri olarak tanındı. Doğdukları günden itibaren yan yana olan üçüz ninelerden dün üzen haber geldi. Öyle ki üçüzlerden Hayriye Nine, bir süre önce ilik kanserine yakalandı. Ancak hastalığa dayanamadı. Dün tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini kapadı. Hayriye Sarı, dün memleketinde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.