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KJ'yi ısrarla değiştirmedi

, yasayı kendi algı operasyonlarında kullandıkları başlıkla haberleştirmekten vazgeçmiyor.

Nevşin Mengü KJyi ısrarla değiştirmedi

ana haber bülteninde geriye dönük erken yaştaki evlilikler ile ilgili düzenlemeyi öngören önerge tartışıldı . Canlı yayına bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, 'yü KJ'de "Cinsel istismar düzenlemesi" yazdığı ve bunun yanlış olduğu konusunda uyardı.

KJ KISA SÜREDE ESKİ HALİNİ ALDI
"Cinsel istismar düzenlemesi" KJ'si müdahale sonrası değişti ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı KJ geri geldi. Bu kez Çalık'ın "Bu düzenleme değil, bu erken yaş evlilik önergesi" ifadesi tırnak içinde verildi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 20:19
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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islam islam

islam dini kadınlara kötü muamele yapan arap kabilelerine bir uyarı olarak gelmiştir.

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evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 22:19
kenan ince kenan ince

bu sunucu bayan ajan zaten art niyetli bunu anlamamak icin zeka ozurlu olmak lazim.

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evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 21:23
ATABEY ATABEY

Devlet nerde versin ayarı, bu ne; Ohal değilmi ülkenin çıkarlarını zedelemek, halkı galyana getirmek suçlarından çakın bileklerine kelepçey,.Bitsin bu Doğan medyası düzmecesi.yeter artık,muhalif olsalar anlarım, ama hain, bildiğin hain..

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evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 21:18
kelebek kelebek

bu da onlardan biri,Esasında neyin ne olduğunu bal gibi biliyor ama iktidarı kötülemek için hertürlü cambazlığı yapıyor.nede olsa babası muhalefetten.

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evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 20:57
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