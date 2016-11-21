CNN Türk ana haber bülteninde geriye dönük erken yaştaki evlilikler ile ilgili düzenlemeyi öngören önerge tartışıldı . Canlı yayına bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, Nevşin Mengü'yü KJ'de "Cinsel istismar düzenlemesi" yazdığı ve bunun yanlış olduğu konusunda uyardı.
KJ KISA SÜREDE ESKİ HALİNİ ALDI
"Cinsel istismar düzenlemesi" KJ'si müdahale sonrası değişti ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı KJ geri geldi. Bu kez Çalık'ın "Bu düzenleme değil, bu erken yaş evlilik önergesi" ifadesi tırnak içinde verildi.
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islam dini kadınlara kötü muamele yapan arap kabilelerine bir uyarı olarak gelmiştir.
bu sunucu bayan ajan zaten art niyetli bunu anlamamak icin zeka ozurlu olmak lazim.
Devlet nerde versin ayarı, bu ne; Ohal değilmi ülkenin çıkarlarını zedelemek, halkı galyana getirmek suçlarından çakın bileklerine kelepçey,.Bitsin bu Doğan medyası düzmecesi.yeter artık,muhalif olsalar anlarım, ama hain, bildiğin hain..
bu da onlardan biri,Esasında neyin ne olduğunu bal gibi biliyor ama iktidarı kötülemek için hertürlü cambazlığı yapıyor.nede olsa babası muhalefetten.
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