CNN Türk ana haber bülteninde geriye dönük erken yaştaki evlilikler ile ilgili düzenlemeyi öngören önerge tartışıldı . Canlı yayına bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, Nevşin Mengü'yü KJ'de "Cinsel istismar düzenlemesi" yazdığı ve bunun yanlış olduğu konusunda uyardı.

KJ KISA SÜREDE ESKİ HALİNİ ALDI

"Cinsel istismar düzenlemesi" KJ'si müdahale sonrası değişti ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı KJ geri geldi. Bu kez Çalık'ın "Bu düzenleme değil, bu erken yaş evlilik önergesi" ifadesi tırnak içinde verildi.



