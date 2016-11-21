Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye promosyonda kararın 1 ay içinde verileceğini açıkladı.
Milyonlarca emeklinin beklediği promosyonda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu, konuyla ilgili olarak "Çalışmamızı Sayın Başbakanımıza sunduk. Önümüzdeki bir ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız."
kalan karakter 1000
900 lira iken 450 liraya düştü bu nasıl hesap emekliler hoş görmez.6 ayda yüzde 3-4 yerine seyyanen miktarı 5de1 oranında birde önerim varki emeklilere maaşın 5de 1 oranında limitli 3ayda 1 alışveriş kartı uygulaması nakit yerine ilaç gibi gelir.
Ben de emekli bir vatandaşım ve promosyon almak istemiyorum.Benim gibi düşünen emeklileri de dikkate alarak bir düzenleme yapmanızı rica ediyorum. çalışmalarınızda başarılar dilerim.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.