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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emekliye promosyonda kararın 1 ay içinde verileceğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emekliye promosyonda kararın 1 ay içinde verileceğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin beklediği promosyonda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu, konuyla ilgili olarak "Çalışmamızı Sayın Başbakanımıza sunduk. Önümüzdeki bir ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 15:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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emekli emekli

900 lira iken 450 liraya düştü bu nasıl hesap emekliler hoş görmez.6 ayda yüzde 3-4 yerine seyyanen miktarı 5de1 oranında birde önerim varki emeklilere maaşın 5de 1 oranında limitli 3ayda 1 alışveriş kartı uygulaması nakit yerine ilaç gibi gelir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 16:42
Erol Doğan Erol Doğan

Ben de emekli bir vatandaşım ve promosyon almak istemiyorum.Benim gibi düşünen emeklileri de dikkate alarak bir düzenleme yapmanızı rica ediyorum. çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 21.11.2016 15:46
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