Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye promosyonda kararın 1 ay içinde verileceğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin beklediği promosyonda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu, konuyla ilgili olarak "Çalışmamızı Sayın Başbakanımıza sunduk. Önümüzdeki bir ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız."