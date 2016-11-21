Koalisyon da CHP de yok

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi: "Sayın Kılıçdaroğlu, rejim tartışması 1923'te bitti. Türkiye "Cumhuriyet" dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Şunu bir anla artık. Değişen sadece hükümet sistemi... Hükümet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi... İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye'de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul'un büyükşehir belediyesi var, meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem meclis seçilecek hem cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Aynı sürede görev yapacaklar. Tekrar seçime gidecekler. Olan bu. Başkanlık mutlak ve mutlak tek başına iktidar demek. Güçlü siyasi irade demek. Başkanlıkta koalisyon yok. Koalisyon olmayınca artık, CHP'nin umudu da yok. Ne yapacak? Tek umudu koalisyon ortağı olmak. Şimdi bakıyor bu gelecek sistemde o da gidiyor. Böyle yapacağına kardeşim; milletin gözüne gir, belki millet, 'Hadi bir de seni deneyelim' der."



15 TEMMUZ GAZİSİ DUYGULANDIRDI

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Tuzla'da yaşanan olaylarda darbeci askerlerin kurşunuyla kolunu kaybeden Üzeyir Civan'ı kürsüye davet etti. Gazi Civan, "Ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Keşke bin kolum olsa da vatan uğruna feda etsem" dedi. Yıldırım, Üzeyir Civan'a Türk Bayrağı hediye etti.