Koalisyon da CHP de yok

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi: "Sayın Kılıçdaroğlu, rejim tartışması 1923'te bitti. Türkiye "Cumhuriyet" dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok.Şunu bir anla artık. Değişen sadece hükümet sistemi... Hükümet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi... İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye'de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul'un büyükşehir belediyesi var, meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem meclis seçilecek hemcumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Aynı sürede görev yapacaklar. Tekrar seçime gidecekler. Olan bu. Başkanlık mutlak ve mutlak tek başına iktidar demek. Güçlü siyasi irade demek. Başkanlıkta koalisyonyok. Koalisyon olmayıncaartık, CHP'nin umudu dayok. Ne yapacak? Tek umudukoalisyon ortağı olmak. Şimdibakıyor bu gelecek sistemde oda gidiyor. Böyle yapacağınakardeşim; milletin gözüne gir,belki millet, 'Hadi bir de senideneyelim' der."
15 TEMMUZ GAZİSİ DUYGULANDIRDI
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Tuzla'da yaşanan olaylarda darbeci askerlerin kurşunuyla kolunu kaybeden Üzeyir Civan'ı kürsüye davet etti. Gazi Civan, "Ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Keşke bin kolum olsa da vatan uğruna feda etsem" dedi. Yıldırım, Üzeyir Civan'a Türk Bayrağı hediye etti.
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