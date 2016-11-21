Kılıçdaroğlu: Açıyoruz rakıları...

81 il başkanıyla Trabzon'da bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililere yaptığı konuşmasında teşkilatların CHP'ye oy çıkmayan mahallelerde daha fazla çalışma yürütmesini istedi.
"AKŞAM MEYHANELERE GİDİYORUZ, AÇIYORUZ RAKILARI..."
Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, partilileri şu şekilde uyardı:
"En büyük zaafımız bunu yapmıyoruz. Akşam meyhanelere gidiyoruz, açıyoruz rakıları, mezeler geliyor, başlıyoruz genel başkandan, öbür taraftan il başkanı... Ülkeyi kurtarıyoruz, kafalar çok iyi, eve gidiyoruz, kafayı vurup yatıp sabah bir şey yok. Elbette içki içilir ama Türkiye'nin geleceğini de düşünmemiz lazım"
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra akıllara bir kaç sene önce çekilen bu fotoğraf geldi:
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Ye kebabı iç şarabı, yap hınzırlığı sonra kurtar ülkeyi. Önce kendilerini kurtarsalar iyi olacak. Ülkeye faydayı boş ver ayık kalmadıkları için zararlı bile oluyorlar. Ama bilmiyorlar. İçkici olmayan adam bulamıyorlar mı? Bana yıllar önce bu partinin il başkanlarından biri içki içmediğim için tarikatçı demişti. Onlara göre galiba ülkede gerisi tarikatçı. Eskiden darbelerle halkı turpanlarlardı. şimdi darbede yok ne yapacaklar bu halka bilemiyorum. Avrupa yardım eder diye mi bekliyorlar bilmiyorum.
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