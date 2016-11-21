Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan 6 firari subayın fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Bu kişiler, Kara Harp Okulundan firari olan ve meslekten ihraç edilen Yarbay Atakan Adaşoğlu, Albay İlhami Polat, Yarbay Sait Tosun, Yüzbaşı Ömer Ergenekon, Yüzbaşı Abdullah Beyazkürk ve Yüzbaşı Güven Günindi.

Firari subaylar hakkında savcılığın talebi üzerine yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Bunlardan Ömer Ergenekon'un, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundaki kamera kayıtlarını yok etmeye çalıştığı bildirildi.

Aynı gece Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü derdest eden İlhami Polat'ın eşi, eski hakim Suzan Polat da darbe girişiminin ardından meslekten çıkarılmıştı. Suzan Polat'ın eşinin FETÖ mensubu olduğuna ilişkin ifadeleri basına yansımıştı.

154 ASKER FİRARİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 bin 533 rütbeli asker tutuklandı. Güvenlik güçleri, darbe girişimin ardından firareden 154 komutanın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Başsavcılık, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan 6 firari subayın fotoğraflarını ise yakalanmalarını sağlamak amacıyla basınla paylaştı.

Firari askerler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 general bulunuyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 100 subay ile 12 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 18 subay ile 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 subay ve 4 astsubay firariler arasında yer alıyor.

TUĞAMİRAL ARABACI'NIN EMİR SUBAYI DA ARANIYOR

Firari komutanlar arasında Tuğgeneral Ali Kalyoncu ve Ercan Türkben de bulunuyor.

Cuntacıların hazırladığı atama listesinde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen Tuğgeneral Ali Kalyoncu, 15 Temmuz gecesi tugaya gelerek tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kalyoncu firar eden subayların arasında yer aldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken İzmir'in Buca ilçesinde bir evde yakalanan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın emir subayı Fatih Alyaprak ile darbecilerin sözde atama listesinde TÜRKSAT'ta görevlendirilen Albay Yıldıray Hazır ve askeri savcı Kurtuluş Kaya da firariler arasında yer alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mahmut Arduç da arananlar arasında bulunuyor.