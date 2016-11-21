İkinci kattan düşüp öldü

İzmir'de dün arkadaşları ile birlikte inşaat halindeki binanın ikinci katında oturan 19 yaşındaki Salih Yaman pencereden aşağıya baktı. Bu sıradadengesini kaybeden Yaman, beton zemineçakıldı. Durumu fark eden arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz genç hayatını kaybetti. Salih Yaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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