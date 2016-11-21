İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütüne yönelik 14-21 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada, 15'i ölü, 3'ü yaralı, 4'ü sağ, 3'ü teslim olmak üzere 25, uçak, İHA ve İKU gibi hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda ise 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen 221 operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan 31 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 50 sığınak ve barınak imha edildi.

Güvenlik tedbirleri ve operasyonlar çerçevesinde biri bombalı araç saldırısı olmak üzere 5 terör eylemi engellenirken, 1,5 kilogram plastik patlayıcı, 315 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 44'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 78 silah ile 87 el bombası ele geçirildi

Operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 394 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, terörün finansmanının engellenmesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ise 292 kilogram eroin, 10 ton 845 kilogram esrar, 100 gram kokain, 583 bin 842 adet uyuşturucu hap, 3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 bin 242 kök kenevir bitkisi ile 12 milyon 117 bin 434 adet kaçak sigara ve 140 bin 463 litre akaryakıt ele geçirilirken, 737 kişi gözaltına alındı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 537'si Sahil Güvenlik Komutanlığınca olmak üzere 3 bin 353 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmasına aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 93 organizatörden 76'sı tutuklandı.

Ayrıca, yabancı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 45 DEAŞ üyesi teröristten 29'u tutuklandı.