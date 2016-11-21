Hem aldatıldı hem ceza aldı

İstanbul'da aldatılan kadın Selda K.,yasak aşkını inkar eden kocası Niyazi.K. ve sevgilisiDidem Ş.'yi adım adım takip edip fotoğraflarınıçekti. Yazışmalarını yakalayıp kaydettiğisevgililerin yolunu kesti. Tehdit etti. Ötekikadının şikayeti üzerine kendini, "Hakaret, BasitYaralama, Tehdit" suçlarından hakim karşısındabuldu. Selda K., Didem Ş. ve kocasını tehditetmekten 6 ay hapse mahkum edildi. Ceza5 yıl süre ile ertelendi.
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