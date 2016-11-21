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Hem aldatıldı hem ceza aldı

Hem aldatıldı hem ceza aldı
İstanbul'da aldatılan kadın Selda K., yasak aşkını inkar eden kocası Niyazi.K. ve sevgilisi Didem Ş.'yi adım adım takip edip fotoğraflarını çekti. Yazışmalarını yakalayıp kaydettiği sevgililerin yolunu kesti. Tehdit etti. Öteki kadının şikayeti üzerine kendini, "Hakaret, Basit Yaralama, Tehdit" suçlarından hakim karşısında buldu. Selda K., Didem Ş. ve kocasını tehdit etmekten 6 ay hapse mahkum edildi. Ceza 5 yıl süre ile ertelendi.

Osman ASİLTÜR
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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