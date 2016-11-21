Evlilik cüzdanı geline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan Serap Anile Özkan Ercan, Denizli'de evlendi. Çiftin nikah şahitliğini yapan CumhurbaşkanıErdoğan'ın gelini ReyyanErdoğan, nikahın ardındanevlilik cüzdanını geline verdi. Genç çiftin Acıpayam Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan nikah törenine, Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, davetliler ve çiftin yakınları katıldı. Nikahı Zolan'ın kıydığı genç çiftin şahitliğini ise Erdoğan'ın geliniReyyan Erdoğan yaptı. Nikahınardından Reyyan Erdoğan,evlilik cüzdanını Serap Ercan'averdi.
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