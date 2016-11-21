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Evlilik cüzdanı geline

Cumhurbaşkanlığı koruması Serap An ile Özkan Ercan dünya evine girdi. Çiftin şahidi olan Cumhurbaşkanı’nın gelini , evlilik cüzdanını gelin hanıma verdi

Evlilik cüzdanı geline
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan Serap An ile Özkan Ercan, Denizli'de evlendi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelini Reyyan Erdoğan, nikahın ardından evlilik cüzdanını geline verdi. Genç çiftin Acıpayam Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan nikah törenine, Bilal Erdoğan'ın eşi , Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, davetliler ve çiftin yakınları katıldı. Nikahı Zolan'ın kıydığı genç çiftin şahitliğini ise Erdoğan'ın gelini Reyyan Erdoğan yaptı. Nikahın ardından Reyyan Erdoğan, evlilik cüzdanını Serap Ercan'a verdi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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