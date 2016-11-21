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Erdoğan’dan talimat

Erdoğan’dan talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-devlet ve faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapılması için talimat verdi. 'ın bu talimatı üzerine çalışma başlatan Devlet Denetleme Kurumu dünyadaki başarılı e-devlet ve siber güvenlik uygulamaların mercek altına alacak, üniversiteler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak. 'Nesnelerin interneti' konusunun da inceleneceği çalışma sonrasında yenilikçi e-devlet anlayışının yanı sıra siber saldırılara karşı alınması gereken önlemler de ortaya konacak.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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