Erdoğan’dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-devlet ve siber güvenlik faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapılması içintalimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatı üzerine çalışma başlatan Devlet Denetleme Kurumu dünyadaki başarılı e-devlet ve siber güvenlik uygulamaların mercek altına alacak, üniversiteler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak. 'Nesnelerin interneti' konusunun da inceleneceği çalışma sonrasında yenilikçi e-devlet anlayışının yanı sıra siber saldırılara karşı alınması gereken önlemler de ortaya konacak.
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