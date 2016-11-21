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Erdoğan'dan e önerisi

, in lerinin giderilmesine ilişkin ye yönelik, "in, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum." dedi.

Erdoğandan hükümete mutabakat önerisi

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan kanun tasarısı vesilesiyle, kamuoyunda geniş bir tartışma başladığını ifade etti.

Tartışmaya konu kanun tasarısına eklenen bir fıkranın, ülkede önemli bir toplumsal sorun olan, kanunun izin verdiği yaşın altındaki evlilikler sebebiyle ortaya çıkan lerin giderilmesi niyetiyle hazırlandığının anlaşıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görevi, sorunlara çözüm üretmek olan siyaset kurumunun, bu önemli toplumsal sıkıntının çözümüne yönelik arayış içinde olmasından daha tabii bir durum yoktur. Ancak, söz konusu kanun tasarısının görüşmeleri esnasında başlayan tartışmanın, kamuoyunda çok farklı tepkilere, eleştirilere, önerilere neden olmasının, konunun yeniden ele alınmasını gerektirdiği açıktır. in toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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