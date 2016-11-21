El Bab’ı bombaladık

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün önemli bir gelişme yaşandı. TSK'nın kontrolünde operasyona devam eden Özgür Suriye Ordusu, dün karadan El Bab'a yönelik yoğun ateşini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ mensuplarınca, Bab'ın batısında yer alan Al Ghuz'un kuzeyinde, 1 zırhlı muharebe aracına (ZMA) güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, ZMA hafif hasar aldı.
DEAŞ'A AİT 4 BİNA YERLE BİR EDİLDİ
DEAŞ terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şarapnel parçalarından dolayı iki personel hafif şekilde yaralandı. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre 9 muhalifin yaralandığı çatışmalar sonucunda, 214 yerleşim yerinin kontrolü sağlandı. 79 DEAŞ hedefine 311 Fırtına, 60 çok namlulu roketatar ve 85 tank atışı yapıldı. Dün Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, Bzaghah, Al Bab kuzeyi, Kabbasin ve Suflaniyah'da belirlenen hedeflere hava harekatı gerçekleştirilirken, DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı 4 bina imha edildi.
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