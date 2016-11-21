Demirtaş'ı ziyarete gelen Avrupalı heyet havasını aldı

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) başkanlığındaki heyetin, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine izin verilmedi.

PES Genel Başkanı Sergey Stanişev, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile Almanya, Fransa, İsviçre, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya'dan gelen parlamenterleri Edirne F Tipi Cezaevi önünde jandarma ekipleri karşıladı. Heyetin cezaevine yaklaşmasına izin verilmedi.

Stanişev, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyet olarak Demirtaş'ı ziyaret etmek için Edirne'ye geldiklerini fakat görüşme taleplerine cevap alamadıklarını belirtti.

AA MUHABİRİNDEN TOKAT GİBİ SORU

Geçen yıldan bu yana 3 defa Türkiye'yi ziyaret ettiklerini vurgulayan Stanişev, Türkiye'de demokratik hakların giderek kötüleştiğini öne sürdü.

Demokrasi ve özgürlükler adına Türkiye'ye geldiğini iddia eden Stanişev ''Daha önce geldiğimiz zaman bir çok belediye başkanı ve gazeteci tutuklanmıştı. Şimdi de HDP'ye yönelik tutuklamalar gerçekleşti. Biz bunu kabul edilemez olarak buluyoruz. Bütün bunlar HDP'nin yok edilmesinin bir parçası olarak düşünüyoruz.'' dedi.

Stanişev, AA muhabirinin, ''Demokrasi ve özgürlükler adına burada olduğunuzu söylüyorsunuz, Türkiye'de yakın zamanda bir darbe girişimi oldu ve çok sayıda kişi demokrasi ve özgürlükler adına şehit oldu, bunların aileleriyle de görüşmeyi de düşünüyor musunuz?" sorusuna, darbe girişiminde Türkiye'nin yanında oldukları yönünde cevapladı.

Türkiye'nin dostları olarak burada olduklarını ifade eden Stanişev, şunları kaydetti:

''Biz ve üyelerimiz CHP ve HDP darbe girişimine karşı hemen harekete geçip net bir tavır sergilediler. PES olarak çok güçlü ve net mesajlar verdik. Dayanışma duygularımızı ve düşüncelerimizi darbede hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ilettik. Biz Türkiye'nin dostları olarak buradayız. Türkiyeyi demokratik, ilerici ve refah içinde görmek istiyoruz. Bizim kaygımızın sebebi darbe ile mücadele adı altında alınan önlemleri demokratik hayatı aşındıran şeyler olarak düşünüyoruz kaygımız bu.''

Heyet daha sonra cezaevi yakınından ayrıldı.