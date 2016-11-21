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Cihan Medya hakkında kritik karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, nöbetçi hakimliğe yazı yazarak aralarında Cihan Medya Dağıtım A.Ş'nin de bulunduğu 7 şirkette görevlendirilen kayyımların görevlerine son verilerek 'ye devredilmelerini talep etti.

Cihan Medya hakkında kritik karar
Talebi değerlendiren İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği 4 Kasim tarihli kararında, Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Feza Gazetecilik A.Ş., ve Reklamcılık A.Ş.'ye avukat Sezai Şengönül, avukat Tahsin Kaplan, avukat Metin İlhan'ın yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulu oluşturmak üzere kayyım olarak atandıklarını hatırlattı. Kararda, Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş. ve Irmak Radyo Televizyon A.Ş.'ye ait tüm mal varlıklarının OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı'na devredildiği, bu şirketler yönünden kayyımlara yüklenen yetki ve sorumlulukların sona erdiği anlatıldı. Kararda, "OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK uyarınca mevcut kayyımların tüm yetkilerinin 'ye devredilmesine karar verildiği anlaşılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmişti" denildi.

Mahkeme, Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Dunya Dağıtım A.Ş, Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., İletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayıncılık A.Ş. ve Kule Matbaacılık Yayıncılık A.Ş için görevlendirilen kayyımlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Mahkeme söz konusu devir işlemi suresince mevcut kayyımların görevlerinin devamına, ancak devir işlemi tamamlandıktan sonra görevlerinin sonlandırılmasına hükmetti.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 21:11
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