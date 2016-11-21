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Bu bayrak inmeyecek

Bu bayrak inmeyecek
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda olan , dün memleketi Kocaeli'de toprağa verildi. Gebze'deki cenaze töreninde şehidin annesi Reyhan Demir ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Satılmış Demir ise "Nasıl da yakışmış al bayrak oğluma. Var mı böyle bir güzellik? Oğlum alacağım senin intikamını. Bu bayrağı kimse indiremeyecek, kimsenin gücü yetmeyecek. Bizde bu iman olduğu sürece bu bayrak inmeyecek" diyerek kahraman evladını son yolculuğuna uğurladı. Şehit Demir'in naaşı, binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrası Gebze Şehitliği'nde toprağa verildi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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