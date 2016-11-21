Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Oğuzhan Demir, dün memleketi Kocaeli'de toprağa verildi. Gebze'deki cenaze töreninde şehidin annesi Reyhan Demir ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Satılmış Demir ise "Nasıl da yakışmış albayrak oğluma. Var mı böyle birgüzellik? Oğlum alacağım seninintikamını. Bu bayrağı kimseindiremeyecek, kimsenin gücüyetmeyecek. Bizde bu iman olduğusürece bu bayrak inmeyecek" diyerek kahraman evladını son yolculuğuna uğurladı. Şehit Demir'in naaşı, binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrası Gebze Şehitliği'nde toprağa verildi.
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