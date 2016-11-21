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Barda silahlar konuştu

Barda silahlar konuştu
İzmir'de önceki gün barda eğlenen polis memuru Mustafa İnal (33) ile yan masadaki müteahhit Halil Kaya şarkı isteğinde bulundu. Bu nedenle tartışan taraflar silahlarına sarıldı. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, tarafların arasına girmeye çalışan mekan sahibi Günay Kılıç ise kaldırıldığı hastanede öldü. Polis memuru İnal ile bara arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ve olayla ilgisi olmayan 37 yaşındaki Sinem Alptuğ'da başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken İnal, kurtarılamadı.

Ceyhan TORLAK
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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