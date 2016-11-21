Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Çankaya Köşkü'nde saat 13.45'te başladı.
Ayrıntılar gelecek..
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Çankaya Köşkü'nde saat 13.45'te başladı.
Etiketler: Bakanlar Kurulu
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