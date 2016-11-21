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  1. PYD/PKK, Suriye'deki çocuklara 'militanlık' aşılıyor

toplandı

, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan , Çankaya Köşkü'nde saat 13.45'te başladı.

Ayrıntılar gelecek..
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 14:03
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