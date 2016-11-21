Bakan Işık'tan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "NATO'da görev yapan FETÖ mensubu subayların, Batı ülkelerine iltica taleplerine kesinlikle olumlu cevap verilmemelidir. Aksi durum Türkiye için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Işık, "NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu" toplantısına katılmak için İstanbul'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, "NATO'da görevli FETÖ'cü askerlerin ilticalarına" ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlatan Işık, "NATO'da görev yapan FETÖ mensubu subayların, Batı ülkelerine iltica taleplerine kesinlikle olumlu cevap verilmemelidir. Aksi durum Türkiye için kabul edilemez. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti iyi anlaşılmalıdır." diyerek, bu hassasiyetin Batılı muhataplara aktarılmasını istedi.

Stoltenberg ise Türkiye'nin hassasiyetini anladığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminin ciddiyetini ve vehametini parlementoyu ziyaretimde de gördüm ve bu konuda Türkiye'nin yanındayım." ifadesini kullandı.

NATO kapsamında Türkiye'nin savunma alanındaki adımları ile Ege Denizi'ndeki mülteci akınlarının engellenmesine yönelik tedbirlerin de ele alındığı görüşmede, Stoltenberg, Ege'de Türk askerinin mültecilere yönelik başarılı çalışmalarından övgüyle bahsetti.



