Terör destekçisi Avrupa'dan Cumhuriyet'e ziyaret

Selahattin Demirtaş'a ziyarete gelen terörist sever Avrupa umduklarını bulamayınca soluğu Cumhuriyet Gazetesinde aldı. FETÖ-PKK'nın medya üssü olan Cumhuriyet'le yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ile parlamenterler Almanya'dan Arne Lietz, İtalya'dan Giacomo Filibeck, Lorenza Tiberi, Pia Locatelli, Marietta Tidei, Brando Benifei, İsveç'den Marie Granlund, Johan Buser, Fransa'dan Marie Rose Koro'dan oluşan heyet Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Avrupalı heyet Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetenin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ile görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık saat sürdü.
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Def olsun gitsinler. Cumhuriyet gazaetesinide kapatma zamani geldi..
Kapı kapı geziyor aciz AVRUPA'lılar ne yapsınlar.
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