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Terör destekçisi Avrupa'dan Cumhuriyet'e ziyaret

Terörist sever Avrupa ne yapacağını şaşırdı! Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gelen umduğunu bulamayınca soluğu FETÖ-PKK'nın medya üssü Cumhuriyet'te aldı.

Terör destekçisi Avrupadan Cumhuriyete ziyaret
Selahattin Demirtaş'a ziyarete gelen terörist sever Avrupa umduklarını bulamayınca soluğu Cumhuriyet Gazetesinde aldı. FETÖ-PKK'nın medya üssü olan Cumhuriyet'le yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ile parlamenterler Almanya'dan Arne Lietz, İtalya'dan Giacomo Filibeck, Lorenza Tiberi, Pia Locatelli, Marietta Tidei, Brando Benifei, İsveç'den Marie Granlund, Johan Buser, Fransa'dan Marie Rose Koro'dan oluşan heyet Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetenin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ile görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık saat sürdü.

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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 18:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

Def olsun gitsinler. Cumhuriyet gazaetesinide kapatma zamani geldi..

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evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 18:36
FANİ FANİ

Kapı kapı geziyor aciz AVRUPA'lılar ne yapsınlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.11.2016 18:23
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