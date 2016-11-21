Atatürk’ün çizgisinden saptınız

Bİlecik Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdoğan Yeşil, partisinin son günlerdeki tutumuna tepki gösterdi. "CHPAtatürk çizgisinden çıkmışya da çıkarılmıştır" dedi. Yeşil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP Atatürk'ün ilke, inkılap ve fikirleri ile çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için kurulmuştur. Bizleri partimize bağlayan ulu önderimiz Atatürk' tür. Lakin günümüzdeki CHP tamamen Atatürk çizgisinden çıkmış ya da çıkarılmıştır. Bugün ülkemizin en büyük sorunu olan PKK terör örgütü bağlantılıHDP ile aynı safta yeralması, destek çıkması, kabuledilemez bir durumdur."
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