Yol Durumu
  1. 3 kıtada TİKA
  2. Erdoğan’dan talimat

Atatürk’ün çizgisinden saptınız

CHP Atatürkün çizgisinden saptı!
Bİlecik Belediye Meclisi'nin 'li üyesi , partisinin son günlerdeki tutumuna tepki gösterdi. "CHP Atatürk çizgisinden çıkmış ya da çıkarılmıştır" dedi. Yeşil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP Atatürk'ün ilke, inkılap ve fikirleri ile çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için kurulmuştur. Bizleri partimize bağlayan ulu önderimiz Atatürk' tür. Lakin günümüzdeki CHP tamamen Atatürk çizgisinden çıkmış ya da çıkarılmıştır. Bugün ülkemizin en büyük sorunu olan PKK terör örgütü bağlantılı HDP ile aynı safta yer alması, destek çıkması, kabul edilemez bir durumdur."
Etiketler: , ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar