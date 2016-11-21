Anayasa görüşmelerinde yeni gelişme

24 / 6
16 / 5
15 / 1
3 / -8
13 / -3
13 / -3
16 / 0
24 / 14
-6 / -20
9 / 3
23 / 6
16 / 1
18 / 1
16 / -2
4 / -10
14 / 5
12 / -1
4 / -1
15 / -3
18 / 2
17 / 1
16 / 8
12 / -5
11 / -6
21 / 6
16 / -1
17 / 1
16 / 6
13 / -4
6 / -5
3 / -9
14 / 0
15 / 3
14 / 8
8 / -5
7 / 0
20 / 6
7 / -3
18 / 1
17 / 8
20 / 8
19 / 5
18 / -1
14 / -3
0 / -11
12 / -4
15 / -5
14 / -2
18 / 7
14 / -3
18 / 7
17 / 6
14 / -1
15 / 0
11 / 0
19 / 4
13 / 6
24 / 13
21 / 2
9 / -1
13 / -3
14 / -2
14 / 6
23 / 3
15 / 7
18 / 3
16 / 7
15 / 5
14 / 10
13 / -7
19 / 6
12 / 8
17 / 8
11 / -3
14 / 8
15 / -2
18 / 2
6 / -5
15 / 6
13 / 0
14 / 7
AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak anayasa görüşmelerine ilişkin bir araya geldi.
Görüşme sonrası her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.
NTV'de yer alan habere göre, AK Partili Gül'ün, MHP'nin görüşlerini Başbakan Binali Yıldırım'a ileteceği belirtildi.
AK Parti, hazırlamış olduğu yeni anayasa taslak metnini geçtiğimiz günlerde MHP'ye göndermişti.
Başbakan Yıldırım da MHP lideri Bahçeli ile yaptıkları görüşme sonrası, "MHP ile anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi 21:54
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.