Yol Durumu
  1. Kadınlık
  2. Oturan adam

Anayasa lerinde yeni gelişme

ve arasındaki anayasa lerine ilişkin ilk tur bitti.

Anayasa görüşmelerinde yeni gelişme
Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak anayasa lerine ilişkin bir araya geldi.

Görüşme sonrası her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

NTV'de yer alan habere göre, AK Partili Gül'ün, MHP'nin görüşlerini Başbakan Binali Yıldırım'a ileteceği belirtildi.

AK Parti, hazırlamış olduğu taslak metnini geçtiğimiz günlerde MHP'ye göndermişti.

Başbakan Yıldırım da MHP lideri Bahçeli ile yaptıkları görüşme sonrası, "MHP ile ni yapacağız ve başkanlık sistemini getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: , , , ,
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 21:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar