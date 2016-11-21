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Altın tekme Şeyma

Kanada’da düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda mili sporcumuz , final maçında Rus rakibini 16-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı...

Altın tekme Şeyma

Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Şeyma Nur Söğüt, ülkemizi gururlandırdı. Bayanlar 63 kiloda tatamiye çıkan Şeyma Nur Söğüt, tüm rakiplerine büyük üstünlük kurup altın madalya kazanmayı başardı. İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Mısır'dan Engy Gomaa'yı 13-0, üçüncü turda İtalya'dan Alessia Marotta'yı 7-1, çeyrek finalde Polonya'dan Milena Mazurek'i 8-1, yarı finalde ise Sırbistan'dan Nadja Savkovic'i 13-0 yenerek finalist oldu. Finalde de Rusya'dan Margarita Blizniakova'yı 16-2 mağlup eden , dünya şampiyonu oldu. Böylece Türkiye, şampiyonada 4 gün sonunda 2 altın ve 5 bronz madalyaya ulaştı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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