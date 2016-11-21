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Akıllı devriye
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında şehirlerin güvenliği için "akıllı devriye-plaka tanıma" sistemi projelerini gündemine aldı. Kritik noktalara kurulacak sistemle şüpheli işlemler takibe alınırken, yüz taraması yapılabilecek, patlayıcı yüklü araçlar belirlenebilecek. Polis araçlarının üzerine takılacak bu sistemle şüpheli araç sürücülerinin 1 saniyede yüz taraması yapılabilecek, şehirlerin üç boyutlu resmi çekilerek Emniyet veri bankası üzerinden suçlular anında tespit edilecek.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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