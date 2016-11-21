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Aile boyu facia!

Ali Keklik, eşi Sibel, çocukları Özgür ve Okan’ı hunharca katletti. Ardından da kendini asarak intihar etti

Aile boyu facia!
Adana korkunç bir a sahne oldu. 2 günden bu yana Keklik Ailesi'nden haber alamayan komşuları merak edip eve gitti. 44 yaşındaki Ali Keklik, evin tavanında asılı halde bulundu. Hemen polise haber verildi. Ekipler, kan gölüne dönen odalarda boğazları kesilerek öldürülen Sibel Keklik (37) ile çocukları Özgür (13) ve Okan'ın (15) cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cinnet getiren babanın önce eşini ve 3 çocuğundan 2'sini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Olayı duyan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi.

EVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ
Hurdacılık yapan Ali Keklik'in, eşi Sibel'in, şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı ile geçen temmuz ayında evden uzaklaştırma aldığı, bu cezanın 26 Eylül'de sona erdiği ortaya çıktı. Ailenin büyük kızı 17 yaşındaki Ebru Keklik'e ulaşamayan polis, onun da öldürülmüş olma olasılığına karşı evin bahçesinde kazı yaparak arama yaptı. Ancak, daha sonra genç kızın öğrenim gördüğü bir yatılı okulda bulunduğu belirlendi. Evdeki 4 ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kız kardeşi ile iki yeğenini kaybeden Sevilay Gök, "Ali keklik, sürekli alkol alıp kardeşime ve yeğenlerime şiddet uyguluyordu. Bu nedenle evden uzaklaştırma cezası almıştı. Yaklaşık 1.5 ay önce de cezası bitmişti. Kardeşim evi annemden almıştı. Eşi sürekli evi satmasını istiyordu. Reddettiğinde de alkol alıp, 'bu evi size mezar yapacağım' diyerek hepsini dövüyordu. Dediğini de yaptı. Benim boncuklarımdan, bebeklerimden ne istedin?" diyerek gözyaşı döktü.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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