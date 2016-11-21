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  1. İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı!

n alındı!

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve Mardin merkez Artuklu ilçe Belediye Başkanı na alındı.

Ahmet Türk gözaltın alındı!

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Artuklu Belediye Başkanı na alındı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 10:55
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