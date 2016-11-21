Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak gözaltına alındı.
Ahmet Türk gözaltın alındı!
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu ilçe Belediye Başkanı Emin Irmak gözaltına alındı.
Etiketler: Ahmet Türk , emin ırmak , gözaltı , Mardin
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