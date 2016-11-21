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45 kediyle yaşıyor

45 kediyle yaşıyor
Sivas'ta bir diş kliniğinde çalışan 47 yaşındaki Hatice Alkan iki katlı evini sokak kedileriyle doldurdu. Hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu. İş çıkışı kedilerin bakımını yaptığını belirten Alkan, "Şu anda evde hiç dışarı çıkmayan 45 kediye bakıyorum. Dışarıdaki sokak kedileri ve köpeklere de bakıyorum. Hayvanları çok seviyorum ve onların aç kalmasına dayanamıyorum. Soğuk kış günlerinde dışarıda olmalarını istemiyorum" dedi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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