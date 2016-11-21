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3 kıtada

3 kıtada TİKA
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı () sadece son 3 yılda tarih boyunca Türk ve Müslümanların yaşadığı 3 kıtada 18 ülkede 100'ü aşkın eseri restore etti. Tayland'dan Meksika'ya; İspanya'dan Etiyopya'ya yayılan gönül coğrafyasında sadece fiziksel eserler değil medeniyet unsurları da hayat buldu. Başkan Dr. Serdar Çam, "Dünyanın dört bir yanında nerede ecdat yadigârı varsa el uzatıyoruz. Türk ve İslam coğrafyasının asırlar içinde geliştirdiği kültür unsurlarına da ihya ediyoruz" dedi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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