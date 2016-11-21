17 yaşında katil oldu

Bursa'da önceki gün 17 yaşındaki Niyazi.G. ile aynı yaştaki arkadaşı Deniz Varol parkta oturup sohbet etmeye başladı. Varol, arkadaşının sevgilisi hakkında konuştu. Bu duruma sinirlenengenç, belinden çıkardığıbıçakla arkadaşını göğsündenve karnındanbıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Kanlariçinde yereyığılan talihsizgenç isehastaneyekaldırıldıancak kurtarılamadı.Cinayetin ardından hareke geçen emniyet güçleri, katil zanlısını evinde gözaltına aldı. Karakola götürülen Niyazi ifadesinde şunları söyledi. "Deniz benim yakın bir arkadaşım. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Daha sonra kısa bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri-geri konuştu. Önce sözlü kavgaettik sonra dahaileriye gitti. Bende sinirlendim, 2yerinden bıçakladım.Evime kaçtım, olaydan 1saat sonra polis beni evimdegözaltına aldı." Niyazi G., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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