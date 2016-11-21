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17 yaşında katil oldu

17 yaşında katil oldu
Bursa'da önceki gün 17 yaşındaki Niyazi.G. ile aynı yaştaki arkadaşı Deniz Varol parkta oturup sohbet etmeye başladı. Varol, arkadaşının sevgilisi hakkında konuştu. Bu duruma sinirlenen genç, belinden çıkardığı bıçakla arkadaşını göğsünden ve karnından bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. in ardından hareke geçen emniyet güçleri, katil zanlısını evinde gözaltına aldı. Karakola götürülen Niyazi ifadesinde şunları söyledi. "Deniz benim yakın bir arkadaşım. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Daha sonra kısa bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri-geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik sonra daha ileriye gitti. Ben de sinirlendim, 2 yerinden bıçakladım. Evime kaçtım, olaydan 1 saat sonra polis beni evimde gözaltına aldı." Niyazi G., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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