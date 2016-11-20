Yol Durumu
  1. Diyarbakır’da 2 İsveçli
  2. Yeni başkan Hakan Kafkas

Umutlar bitmedi

’te nedeniyle toprak altında kalan madencilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altındaki 11 madenciye ulaşmak için çalışmalar devam etti.

Umutlar bitmedi
Siirt'in Şirvan ilçesinde Ciner Holding'e bağlı maden ocağında meydana gelen faciada dün bir işçinin daha cesedine ulaşılırken ölen sayısı 5'e çıktı. Enkaz altında yaşamını yitiren Şefik Tunçer'in cenazesi memleketi Batman'a gönderildi. Maden köyündeki ın ardından toprak altında kalan 11 işçinin kurtarılması için AFAD ile Türk Kızılayı ve jandarmanın çalışmaları devam etti. Öte yandan maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili maden şirketinin saha işletme müdürü Mehmet Oğuz, başmühendis S.K, iş güvenlik uzmanları S.K. ve M.K, taşeron şirketin sahibi N.A. ile taşeron şirketin saha sorumlusu A.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Oğuz tutuklandı.



TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Devletimiz, arama kurtarma için dünyada en son teknoloji olarak hangi ekipman varsa bunların hepsini tedarik etmiştir. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi. Heyelanda hayatını kaybeden ve hala toprak altında olan işçilerin aileleriyle görüşen Albayrak, "Ailelerimizle bir arada olduk ve onların acılarını paylaştık. Heyelanın, yoğun yağış nedeniyle olduğu yününde değerlendirmelerimiz var. Ama soruşturma sürüyor. Bu olayın altındaki teknik, mühendislik, altyapı işletme konularındaki hususlarını da değerlendirip araştıracağız." diye konuştu.



BAKAN ALBAYRAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Heyelan nedeniyle göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etmek için 'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki maden sahasına geldi. Helikopterden inen Albayrak ve beraberindeki heyet maden sahasında kurulan AFAD'a ait konteynıra geçerek şirket yetkilileri ve işçi aileleriyle görüştü.
Etiketler: , ,
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar