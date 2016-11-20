Umutlar bitmedi

Siirt'in Şirvan ilçesinde Ciner Holding'e bağlı maden ocağında meydana gelen faciada dün bir işçinin daha cesedine ulaşılırken ölen sayısı 5'e çıktı. Enkaz altında yaşamını yitiren Şefik Tunçer'in cenazesi memleketi Batman'a gönderildi. Maden köyündeki heyelanın ardından toprak altında kalan 11 işçinin kurtarılması için AFAD ile Türk Kızılayı ve jandarmanın çalışmaları devam etti. Öte yandan maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili maden şirketinin saha işletme müdürü MehmetOğuz, başmühendis S.K, iş güvenlikuzmanları S.K. ve M.K, taşeron şirketinsahibi N.A. ile taşeron şirketinsaha sorumlusu A.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Oğuztutuklandı.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Devletimiz, arama kurtarma için dünyada en son teknoloji olarak hangi ekipman varsa bunların hepsini tedarik etmiştir. Çalışmalarımızıyoğun bir şekilde devamettiriyoruz" dedi. Heyelanda hayatını kaybeden ve hala toprak altında olan işçilerin aileleriyle görüşen Albayrak, "Ailelerimizle bir arada olduk ve onların acılarını paylaştık. Heyelanın, yoğun yağış nedeniyle olduğu yününde değerlendirmelerimiz var. Ama soruşturma sürüyor. Bu olayın altındaki teknik,mühendislik, altyapı işletme konularındakihususlarını da değerlendiriparaştıracağız." diye konuştu.
BAKAN ALBAYRAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Heyelan nedeniyle göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etmek için Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki maden sahasına geldi. Helikopterden inen Albayrak ve beraberindeki heyet maden sahasında kurulan AFAD'a ait konteynıra geçerek şirket yetkilileri ve işçi aileleriyle görüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.