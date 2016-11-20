Umut Çeşme’si

Sahil güvenlik ekipleri, dün sabah Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek üzere yasa dışı yollarla Çeşme kıyılarından denize açılan 4'ü İran, 23'ü Suriyeli 27 mültecinin içinde bulunduğu lastik botu fark etti. Alev Adası yakınlarında tespit edilen bota müdahale eden ekipler, mültecileri yakaladı. Lastik botu yedeğine bağlayan sahil güvenlik ekipleri, mültecileri Çeşme İskelesi'ne taşıdı. Mültecilerin can yeleklerine, imha edilmek üzere el konuldu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri mültecilere battaniye, yiyecek ve içecek dağıttı. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.