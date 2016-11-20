TÜSİAD yine endişeli

TÜSİAD, idam tartışmaları ve AB ile yaşanan gerilimden sonra dövizdeki yükselişten de endişeli olduğunu bildirdi. Başkanı Cansen Başaran Symes, Türk ekonomisinin öngörülebilirliğin azaldığı, güven ve güvenlikte olağanüstü sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçtiğini iddia etti. Son dönemde hızlanan ve ardı ardına yaşanan iç ve dış gelişmelerin Türk ekonomisi üzerinde giderek daha büyük etki yarattığını hatırlatan Symes, sözlerine şöyle devam etti: "Veriler, ekonomik büyümenin ciddi boyutlarda yavaşladığını, işsizliğin uzun zamandır hiç olmadığı kadar yükseldiğini gösteriyor. Son iki haftadır hızlı bir şekilde yükselen döviz kurunun, enflasyon beklentileri ve dolayısıyla uzun vadeli faizler üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden, fazlasıyla endişe duyuyoruz. Aynı zamanda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile uzun zaman süren ve çeşitli aksamalarla sekteye uğrayan müzakere sürecinin neredeyse kopma noktasına geldiği algısı bizleri ciddi şekilde endişelendiriyor. Sınır ötemizdeki Suriye ve Irak operasyonlarının yarattığı riskler gün geçtikçe büyüyor."