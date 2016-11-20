Toplu firar!

İstanbul'un göbeğinde dün hareketli dakikalar yaşandı. Fatih Kumkapı'da bulunan İl Göç İdaresi'ne bağlı Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ndeki kalan yabancılar, önce yorganlarını sonra da diğer eşyalarını ateşe verip yangın çıkardı. Yangının büyümesiylekargaşadan faydalanankaçaklar, toplu haldefirar etti. Yaklaşık 123yabancı uyruklu şahıs, GeriGönderme Merkezi'ninarka kapısından çıkarakkaçtı.Yabancıların firarısırasında olay yerindekipolisler havaya ateş açtı.Ekipler kaçanlardan20'sini yakaladı. Takviyeekiplerin gelmesiüzerine Geri GöndermeMerkezi'ndeki yabancılarkontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri de büyüyenyangına müdahaledebulundu. Yangında yaralanan bir yabancı hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken polis, firar eden 103 kişinin peşine düştü. Vatandaşlar, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'nde daha önce farklı zamanlarda da 4 kez yangın çıktığını ifade etti.
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