Yol Durumu
  1. Umut Çeşme’si
  2. Deniz anası!

Toplu firar!

’da yabancılar, sınırdışı edilmek için tutuldukları merkezde yangın çıkardı. Kargaşadan yararlanan 123 kişi kaçtı. Polis havaya ateş açtı. Sokaklarda firari kovaladı.

Toplu firar!
İstanbul'un göbeğinde dün hareketli dakikalar yaşandı. Fatih 'da bulunan İl 'ne bağlı Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ndeki kalan yabancılar, önce yorganlarını sonra da diğer eşyalarını ateşe verip yangın çıkardı. Yangının büyümesiyle kargaşadan faydalanan kaçaklar, toplu halde firar etti. Yaklaşık 123 yabancı uyruklu şahıs, Geri Gönderme Merkezi'nin arka kapısından çıkarak kaçtı. Yabancıların firarı sırasında olay yerindeki polisler havaya ateş açtı. Ekipler kaçanlardan 20'sini yakaladı. Takviye ekiplerin gelmesi üzerine Geri Gönderme Merkezi'ndeki yabancılar kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri de büyüyen yangına müdahalede bulundu. Yangında yaralanan bir yabancı hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken polis, firar eden 103 kişinin peşine düştü. Vatandaşlar, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'nde daha önce farklı zamanlarda da 4 kez yangın çıktığını ifade etti.

Zafer HALATÇI
Etiketler: ,
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar