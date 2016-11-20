Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeniçiftlik sahilinde, denizin yaklaşık 10 metre çekildiğini, bu çekilmenin bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Ay'ın Dünya'ya yaklaşmasıyla gerçekleşen gelgite bağlı olarak denizlerde çekilme yaşandığını ifade eden Yümün, "Denizdeki çekilme, Ay'ın Dünya'ya yaklaşmasıyla yaşanan gelgit olayına bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Ay'ın Dünya'ya çok yaklaştığı bir dönemdeyiz. Bu durumda denizlerdeki suyun çekilmesi söz konusu olabilir" dedi.

Yaşanan olayın olası bir depremle ilişkisine dair Yümün, şunları kaydetti:

"Gelgit olaylarıyla depremin alakası yok diye düşünülüyor fakat her ihtimale karşı depreme hazırlıklı olunmalı. Yani bu kadar çekilmenin, kütlesel olarak farklı bölgelerde bir basınç oluşturma durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla deprem yapmaz fakat var olacak, gerçekleşebilecek bir depremi belki de tetikleyici bir unsur olabilir. Yani bizim ülkemiz sonuçta deprem kuşağında olan bir ülke. Bu ülkede depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu tür olaylardan sonra depremin olduğu istatistikler de söz konusu. Dolayısıyla bu kesinlikle deprem yapmaz dememiz de yanlış."